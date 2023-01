ServusTV: Neue Sendungen für das Vorabendprogramm

Eine Bestatterin will Vergeltung

Netflix-Serie "Totenfrau": Gier, Verschwörungen und düstere Geheimnisse im Alpen-Idyll

Idyllisches Skiparadies oder mörderischer Sumpf? Zwischen Alpenpanorama und Urlaubsidyll geschehen morbide Dinge in Österreich. In der Netflix-Serie "Totenfrau" geht es um eine Bestatterin, die sich für den Tod ihres Ehemannes rächen will. Düstere Geheimnisse werden dabei aufgedeckt und ungeahnte Verstrickungen tun sich auf. Bald wird die Bestatterin von der Jägerin zur Gejagten. Die skurrile und tiefschwarze Thriller-Serie bietet Spannung und Nervenkitzel.

