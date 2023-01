"New York, New York" im ZDF – die Weltstadt und ihre Menschen

ZDF-Korrespondent Johannes Hano zeichnet ein besonderes Porträt seiner vorübergehenden Wahlheimat New York. Er stellt Menschen vor, deren Schicksal eng mit dem der Stadt verbunden ist.

"New York, New York" Reportage • 02.01.2023 • 19:25 Uhr

Freiheitsstatue, Empire State Building, Central Park, Times Square – viele der schönsten und bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Welt finden sich in New York. Handlungen von Büchern und Filmen spielen sich in der lebhaften Stadt ab und zeigen die Weltmetropole von verschiedenen Seiten. Viele Menschen aus aller Welt begeben sich nach New York, um ein neues Leben zu beginnen und ihre Träume zu verwirklichen. Der New-York-Korrespondent des ZDF, Johannes Hano, stellt in seiner schlicht "New York, New York" betitelten Reportage Menschen vor, deren Schicksal eng mit dem der Stadt verbunden ist.

In dem Film gewähren sie Einblicke in ihre Geschichte, die Erfolgsmomente ebenso umfasst wie Hürden und Schattenseiten. So wie bei Sebastian Steinau, der anfangs als Makler im Sauerland arbeitete und nun in New York zu den Top-Maklern für Luxusimmobilien gehört. Doch die Finanzkrise und Corona-Pandemie waren große Herausforderungen für den Geschäftsmann.

Vorgestellt wird auch Andrew, der mit seinen Eltern aus Taiwan kam und nun als Fremdenführer und Tourismusunternehmer arbeitet. Für ihn sind es eben die Einwanderer, die New York so erfolgreich machten. Phoebe Berglund kommt aus einer bescheidenen Fischerfamilie in Oregon und versucht sich als Tänzerin und Choreografin. Obwohl sie am Existenzminimum lebt, hält sie weiterhin an ihrem Ziel fest. Auch Musiker träumten vom Durchbruch: Curtis Blow ergatterte 1979 als erster HipHopper einen Vertrag bei einer großen Plattenfirma. Zu der Zeit wurde die "Burning Bronx" zur Geburtsstätte eines weltweiten Milliardengeschäfts.

Die Tatsache, dass sich New York immer wieder neu erfindet, kann auch zum Nachteil werden. Das bekommt unter anderem Influencerin Corinne Monson zu spüren, die täglich in der Stadt auf der Suche nach den neuesten Trends in der Kultur- und Clubszene ist. Heutzutage kämpfen viele Konkurrentinnen und Konkurrenten um die Gunst der Blogger, da sie mit ihrem Content für globale Aufmerksamkeit und kostenlose Werbung sorgen.

Ebenfalls zu Wort kommt die Bauarbeiterin Ramona Diaz. Nach den Anschlägen im Jahr 2001 gehörte die zu den ersten Menschen, die die Bruchstücke des World Trade Centers aufräumten. Sie blickt im Gespräch zurück auf ihre Familiengeschichte: Ihr Vater baute einst als Einwanderer aus der Dominikanischen Republik die Türme mit auf.

