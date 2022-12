"Die große Silvester Show": Party mit Hans Sigl

Das alte Jahr wird traditionell in der ARD mit einer großen Eurovisions-Show verabschiedet. Zum ersten Mal wird "Der Bergdoktor"-Schauspieler Hans Sigl Gastgeber von "Die große Silvester Show" sein. Die Zuschauer können sich auf gute Unterhaltung und einen bunten Musikmix freuen. Stars wie Chris de Burgh, Michelle oder Eko Fresh sind in bester Stimmung, um das neue Jahr zu begrüßen.

Von Party- und Pop-Hits über Schlager bis hin zu Rock-Klassikern

Ein "buntes" – manch einer würde sagen nahezu wildes – Musikprogramm ist jedenfalls garantiert: Das Repertoire reicht von Party- und Pop-Hits über Schlager bis hin zu Rock-Klassikern. Unter anderem treten Chris de Burgh, Marianne Rosenberg, Michelle und die bayerische Kultband Spider Murphy Gang auf. Des Weiteren stehen Beatrice Egli, die Latino-Band Marquess, Glasperlenspiel, Kasalla und Eko Fresh, die Musical-Stars von "This Is The Greatest Show" sowie viele weitere Acts auf der Showbühne, um das TV-Publikum in Silvesterstimmung zu versetzen.