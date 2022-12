Ed Helms hat nach "Hangover" beinahe seinen Verstand verloren

Ed Helms wurde von dem Erfolg des Kino-Hits "Hangover" 2009 fast überrumpelt. Ab dem Zeitpunkt schaffte es der Schauspieler in die Liga der Hollywood-Shootingstars und konnte sich vor weiteren Angeboten kaum retten. Das war eine Zeit, in der Ed Helms den Boden unter den Füßen und sogar beinahe den Verstand verlor. In einem Interview berichtete der "Hangover"-Star von dieser schweren Zeit und wie seine Co-Stars Bradley Cooper und Zach Galifianakis ihm halfen, nicht zu weit "abzudriften".

"Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas": Vier Männer, ein Junggesellenabschied und ein schier endloses Maß an krawalligem Humor ergaben 2009 die Kinokomödie des Jahres – "Hangover". Nicht nur an den Kinokassen war der Film ein voller Erfolg, auch die Schauspielerriege um Bradley Cooper, Zach Galifianakis und Ed Helms kletterte die Karriereleiter dank ihrer Rolle rasant nach oben. "Es war ein Tornado des Ruhmes und ein großes Auf und Ab", erinnerte sich Helms, der den biederen Zahnarzt spielte, im US-Podcast "Conan O'Brien Needs A Friend" nun an die "sehr überwältigende Zeit" zurück.

"Ich bin irgendwie durchgedreht und hatte Panik" Helms hatte sich damals dank voriger Engagements in der Sitcom "The Office" und in der TV-Sendung "The Daily Show" bereits einen Namen gemacht. Der Hype nach "Hangover" habe aber "eine ganz neue Ebene erreicht" – und nicht nur Positives bewirkt. "Ich war die meiste Zeit wirklich am Taumeln", gestand der 48-Jährige. Er habe sich vor Angeboten kaum retten können. Seine Gefühlslage beschrieb Helms wie folgt: "Ich bin irgendwie durchgedreht und hatte Panik vor verschiedenen Dingen. Wie, 'Nun, welche Art von Karriere willst du?'"

Trotz des großen Glücks, das Ed Helms aufgrund des Kinoerfolges verspürte, hätten ihn gleichzeitig negative Emotionen überwältigt: "Ich verspürte definitiv eine Menge Angst und eine Art von Identitätskrise." Besonders habe ihn der "totale Verlust der Kontrolle über die eigene Umgebung" aus der Bahn geworfen, so der Schauspieler.

Ohne Bradley Cooper und Zach Galifianakis verrückt geworden Eine große Stütze in dieser Zeit seien laut Helms seine Co-Stars Bradley Cooper und Zach Galifianakis gewesen. Er ging sogar so weit, zu sagen: "Ich glaube nicht, dass ich ohne diese beiden Jungs bei Verstand geblieben wäre." Sie seien füreinander dagewesen, um sich gegenseitig zu trösten. Außerdem mutmaßte Ed Helms: "Ich glaube, wir haben uns gegenseitig davor bewahrt, zu weit abzudriften und zu unprofessionell zu sein."

Auf den Kinoschlager "Hangover" (2009) folgten 2011 und 2013 zwei Fortsetzungen. Zuletzt übernahm Ed Helms in der Peacock-Sitcom "Rutherford Fails" eine Hauptrolle. Außerdem war er in Kinofilmen wie den Komödien "Together Together" (2021) und "Coffee & Kareem" (2020) zu sehen.