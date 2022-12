2022: Tops und Flops im TV

Krimi-Reihen und Show-Formate lassen die öffentlich-rechtlichen Sender Das Erste und ZDF wieder als Jahressieger durchs Ziel gehen. Insgesamt lag das ZDF zwar leicht vorne, aber beide Sendeanstalten tun sich nicht viel in der Reichweite und Zuschauergunst. Das liegt neben den etablierten Nachrichtenformaten besonders an beliebten Reihen. "Nachtschicht", "Rosenheim-Cops" und Co. ziehen beim ZDF, "Tatort", "Polizeiruf 110" oder "Donna Leon" punkten in der ARD. So hat der Münsteraner Tatort im November 41,5 Prozent Marktanteil geholt – seit 1992 der beste Wert. Auch die Anwaltsserie "Die Kanzlei" ist für Das Erste weiterhin auf Erfolgskurs. "Wetten, dass…?" beschert dem ZDF auch 2022 hohe Einschaltquoten, die allerdings hinter denen des Vorjahres zurückbleiben. RTL konnte sich über den Erfolg der neuen Staffel von "Bauer sucht Frau" freuen, ProSieben punktete mit "Wer stiehlt mir die Show?". Sat 1 freute sich über den Quotenhit "The Taste", und VOX brachte die zwölfte Staffel der Unternehmer-Show "Die Höhle der Löwen" erfolgreich über die Bühne.