"Leute 2022 – das Jahr der Stars": Skandale und bewegende Momente

2022 war ein Jahr im gefühlt permanenten Ausnahmezustand und Krisenmodus. Dennoch waren die Stars und Sternchen auch in den vergangenen Monaten wieder in aller Munde – gerade in taffen Zeiten ist Ablenkung gefragt. Die Promis sorgten weltweit für Gesprächsstoff – es wurde nicht langweilig. Es gab jede Menge Kabale. Neben öffentlich ausgetragenen Rosenkriegen und Traumhochzeiten haben auch einige Todesmeldungen die Runde gemacht. Moderatorin Karen Webb zeigt dem Publikum im Jahresrückblick "Leute 2022 – das Jahr der Stars" die wichtigsten Geschehnisse noch einmal auf.