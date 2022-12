"Dalli Dalli – die Weihnachtsshow": Infos zum TV-Klassiker

Wer 1986 schon auf der Welt respektive alt genug war, um Unterhaltungsfernsehen zu verfolgen, kennt natürlich "Dalli Dalli". In 153 Ausgaben führte der legendäre deutsche Format-Erfinder und TV-Moderator Hans Rosenthal durch die Spielshow. Es ging darin – wie der Name schon sagt – um Tempo: Prominente jagten in Zweierteams bunten Luftballons hinterher, packten in Windeseile ihre Koffer oder mussten sich – schnell im Kopf – Assoziationen zu bestimmtem Überbegriffen ausdenken. Nach der Comeback-Jubiläums-Show zum 50. Geburtstag im Mai 2021 und einer Weihnachtsausgabe im gleichen Jahr lädt Johannes B. Kerner nun ein weiteres Mal zu Retrogefühlen ein: Spiele wie "Dalli Klick" oder die "Dalli Tonleiter" dürften bei Promis und älteren Zuschauern wohlig-schöne Kindheitserinnerungen auslösen.