"Weihnachten mit dem Bundespräsidenten": Festliches Konzert

An Heiligabend laden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die First Lady Silke Büdenbender zu einem festlichen Konzert in die Flensburger Kirche St. Nikolai ein. Orchester und Chöre aus Schleswig-Holstein, sowie internationale Stars und Solisten sorgen für fröhliche und besinnliche Stimmung. Mit der Sendung "Weihnachten mit dem Bundespräsidenten" eröffnet das ZDF damit traditionell sein Programm zum Heiligen Abend.

Weihnachten mit dem Bundespräsidenten Kultur • 24.12.2022 • 18:00 Uhr

Bevor Frank-Walter Steinmeier am ersten Weihnachtsfeiertag seine traditionelle Weihnachtsansprache im Schloss Bellevue hält (ZDF, 19.08 Uhr; ARD, 20.10 Uhr), wird es musikalisch mit dem Bundespräsidenten. Johannes B. Kerner wird durch die Sendung "Weihnachten mit dem Bundespräsidenten" führen, die diesmal aus der Flensburger Nikolaikirche – kommt.

Tradition der Bundespräsidenten Bereits 1995 wurde die Sendung von Roman Herzog und seiner Frau Christine erfunden. Besondere Kirchen und Klöster in allen Bundesländern wechseln sich seitdem alljährlich als Konzertsäle ab. Diesmal treffen Orchester und Chöre aus Schleswig-Holstein auf internationale Stars und Solisten. Neben der schleswig-holsteinischen Seemannsband Santiano treten der Startenor Pene Pati aus Samoa, die französische Trompeterin Lucienne Renaudin Vary sowie der Knabenchor Uetersen auf. Festival-Dirigentin Ruth Reinhardt dirigiert das Festival-Sinfonieorchester Schleswig-Holstein. Das ZDF überträgt 2022 bereits zum 28. Mal.

Von Weihnachtsliedern, Klassik, Jazz bis Pop Der Münchner Star-Tenor Jonas Kaufmann wiederum ist ins Herz der deutschen Weihnacht gereist – nach Annaberg im Erzgebirge. Musikalischen Gäste in der dortigen St. Annenkirche sind Kaufmanns Bühnenpartner Diana Damrau und René Pape, daneben treten aber auch hier Sänger und Musiker aus der Umgebung auf. Eine heimische Bergmannskapelle darf dabei selbstredend nicht fehlen. Das "festlich-fröhliche Konzert" (ab 19.15 Uhr) reicht von Weihnachtsliedern und Klassik bis zu Jazz und Pop. Jonas Kaufmann singt mit der Norwegerin Rebekka Bakken ein schwedisches Weihnachtslied, bevor er über den Weihnachtsmarkt von Annaberg schlendert und in einen Bergwerksstollen fährt. Der Brite Alexis Ffrench lotet auf dem Klavier die Grenzen zwischen Soul und Klassik aus, und sein Landsmann, der Cellist Sheku Kanneh-Mason (vielen wegen seines Auftritts bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle bekannt) gibt ein baskisches Weihnachtslied zum Besten. Nicht zuletzt stellt der neue deutsche Tiktok-Star Sophia seine Version des Leonard-Cohen-Klassikers "Hallelujah" vor.

Stars bei "Heiligabend mit Carmen Nebel" Um 20.15 Uhr heißt es dann im Zweiten "Heiligabend mit Carmen Nebel". Die Moderatorin führt die Zuschauer auf eine Alm in den Tiroler Bergen. Dort trifft sie sich mit Gästen wie Ronja Forcher, Monika Baumgartner, Melissa Naschenweng, Anna-Carina Woitschack, Stefan Mross, voXXclub, Angelika Milster und Johnny Logan. Aus dem Archiv gibt es obendrein Auftritte von Peter Kraus, Giovanni Zarrella, Ella und Norbert Endlich, Andreas Gabalier, Rolando Villazón, Marianne Rosenberg, Roland Kaiser und Howard Carpendale.

Die "Evangelische Christvesper" (22.30 Uhr) rundet den Heiligen Abend im ZDF ab. Sie kommt diesmal aus der Saalkirche in Ingelheim.

"An der Krippe ist für alle Platz" Wer durchhält, kann um 22.30 Uhr dann die "Evangelische Christvesper" in der Saalkirche von Ingelheim am Rhein besuchen. Unter dem Motto "An der Krippe ist für alle Platz" werden mit der Weihnachtslegende "alle beschenkt", meinen Pfarrerin Anne Waßmann-Böhm und Pfarrer Jens Böhm. Dabei spiele es keine Rolle, "wer man ist und ob das Fest zu Hause gelungen ist". Vorsichtshalber wird gleich auch noch eine Seelsorge-Nummer angegeben (0700-14141010 aus dem Festnetz, pro Minute nur sechs Cent).

Jetzt aber ab ins Bett, morgen spricht der Bundespräsident! Diese edle Tradition gibt es in der kalendarischen Reihenfolge übrigens erst seit 1970. Davor sprach zu Weihnachten (zunächst im Radio) immer der Kanzler, der Bundespräsident kam an Silvester, wie das Bundespräsidialamt überliefert. "In diesem Jahr habe ich zum ersten Mal die Gelegenheit, über das Fernsehgerät zu Ihnen zu sprechen", sprach 1952 der damalige Bundespräsident Theodor Heuss, "jetzt wird auch bei uns das schwer begreifliche Zauberwerk des Fernsehens in das Bewusstsein treten." Die Kohlsche Panne von 1986 mit dem falschen Band, übrigens an Silvester, blieb Heinemann Dank der Gnade der früheren Geburt erspart.

