Linda Zervakis: "Das hätte ich zu ARD-Zeiten nie machen können"

2021 entschied sich Linda Zervakis ihren Job als ARD-Tagesschau-Sprecherin an den Nagel zu hängen. Ein Amt, das viele ihre Vorgänger bis zu ihrem Ruhestand ausgeübt haben. Doch die Hamburgerin bereut ihren Wechsel zum Privatsender ProSieben nicht. Im BR-Talk "Ringlstetter" spricht Lind Zervakis ganz offen, was sie nun alles machen kann, das als Tagesschau-Sprecherin nicht machen konnte und warum sie momentan ein Faible für den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder hat.

"Ist es das, was du dir gewünscht hast?", wurde die TV-Journalistin von Talk-Gastgeber Hannes Ringlstetter am Donnerstag im BR-Spätprogramm nach der bisherigen Bilanz ihrer beruflichen Zäsur befragt. Zervakis bejahte in der letzten "Ringlstetter"-Ausgabe des Jahres indirekt: "Ich habe zumindest die Möglichkeit, mehr Interviews zu führen und bin kreativer."