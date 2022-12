Zauberhafte Weihnacht im Land der "Stillen Nacht": Besinnliches mit DJ Ötzi

Seit 2014 führt Sonja Weissensteiner, damals noch an der Seite des österreichischen Schauspielers Harald Krassnitzer, durch die festliche ORF-Weihnachtsproduktion "Zauberhafte Weihnacht im Land der 'Stillen Nacht". Nun ist die adventliche Show ein weiteres Mal am Vorweihnachtsabend im BR-Fernsehen zu sehen. Seit 2019 fungiert DJ Ötzi die Zuschauerinnen und Zuschauer als Co-Moderator im Flachauer Gutshof. Im schmucken Weihnachtspulli sorgen die beiden Frohnaturen für eine entspannt festliche Stimmung.

Während in den Jahren zuvor beispielsweise "Weihnachten in Europa" im Mittelpunkt stand, tauschen die Hosts nun gemeinsam mit zahlreichen prominenten Gästen einmal mehr die ein oder andere heimatliche Weihnachtstradition aus. Ob Publikumslieblinge wie Giovanni Zarella, Melissa Naschenweng, Peter Kraus, voXXclub, Claudia Koreck oder Eloy de Jong wohl aus dem privaten Nähkästchen plaudern? Einige Privatfotos bezeugen jedenfalls so manche berührende Weihnachtsgeschichte ...