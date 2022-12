"Der kleine Lord": Wann läuft der Film in diesem Jahr?

Kein Jahr vergeht, in dem nicht "Der kleine Lord" (1980) auf den deutschen Fernsehbildschirmen auftaucht. Die Verfilmung des Jugendromans der britischen Autorin Frances Hodgson Burnett, die auch "Sara – Die kleine Prinzessin" und "Der geheime Garten" verfasste, ist inzwischen selbst zum Klassiker geworden. Die ergreifende Geschichte vom kleinen Jungen (Ricky Schroder), der durch seine Herzlichkeit die raue Schale seines Großvaters (Sir Alec Guinness) knackt und den weichen Kern zutage fördert, gehört zur Vorweihnachtszeit wie Plätzchen und Adventskranz. Deshalb zeigt das Erste wie jedes Jahr den rührenden Appell an die Menschlichkeit wieder zur besten Sendezeit.

Aufmerksamen Zuschauern wird es schon aufgefallen sein: "Der kleine Lord" läuft immer am letzten Freitag vor Heiligabend. So ist es auch in diesem Jahr. Zudem wird der Film am zweiten Weihnachtstag um 15.50 Uhr noch einmal im Ersten wiederholt.