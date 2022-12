"Die Lederhosenaffäre": Kritik zum Film heute bei ARTE

Der verkrachte Jurastudent Konstantin (Stephan Pohl) war früher mal in Olivia verliebt, im Kostüm haben sie sich bei Ritterspielen kennengelernt. Jetzt läuft Konstantin gelegentlich immer noch durch die Stadt, um in Ritterrüstung für die "Tiroler Föhntage" zu werben. Konstantin hat es nicht leicht – gerade hat ihn die renommierte Rechtsanwaltskanzlei Rainer & Jansen in seinem Hilfsjob an die Luft gesetzt. Als ihn Olivia um Hilfe im Rechtsstreit der Lederhosen-Gegner bittet, verschweigt er das verschämt. Er dealt weiterhin mit dem großen Namen der Kanzlei.