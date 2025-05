Florian Silbereisen mit deutlichen Worten: "Das möchte ich nicht"

Florian Silbereisen ist froh, so eine vielfältige Karriere zu haben. Mal ist er Schauspieler auf dem ZDF-"Traumschiff", dann erfreut er seine Fans als Schlagersänger oder führt als Show-Gastgeber durch eine TV-Sendung. Die Abwechslung ist dem 43-Jährigen dabei wichtig. Doch für eine erfolgreiche Karriere würde Florian Silbereisen nicht alles machen. Nun hat der Schlagerstar eine klare Linie gezogen und an einer Stelle eine deutliche Abfuhr erteilt.

Florian Silbereisen und Helene Fischer galten einst als Traumpaar des Schlagers. Auch nach der Trennung bleibt dem Schlagerstar seine Ex-Freundin in Form eines Tattoos auf seinem Arm erhalten. Des Öfteren musste der 43-jährige das Tattoo bereits verstecken. Ist nun die Zeit gekommen, das Bild auf seinem Körper entfernen zu lassen?

Florian Silbereisen mit klarer Botschaft

Viele Promis, die bereits mit Florian Silbereisen zusammengearbeitet haben, loben den 43-Jährigen in den höchsten Tönen. Der Schlagerstar sei stets höflich, freundlich und würde alle Menschen gleichbehandeln, so die zusammengefasste Meinung. Auch nach der Trennung von Helene Fischer verlor Florian Silbereisen kein böses Wort über seine Ex-Freundin oder deren neuen Partner. Harmonie und Gerechtigkeit sind dem Entertainer wichtig. Skandale zu erzeugen, um Verkaufszahlen zu steigern oder um für Schlagzeilen zu sorgen, ist nicht die Art und Weise des Schlagermusikers. "Ich möchte nichts machen, was spaltet, Menschen vorführt oder verletzt", stellte der "Traumschiff"-Kapitän bereits klar. Dabei ist Florian Silbereisen eine Botschaft besonders wichtig.