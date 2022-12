"Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt": Paar reiste fast 100.000 Kilometer

Wie weit ist "weit" eigentlich genau? Im Falle von Gwendolin Weisser und Patrick Allgaier: fast 100.000 Kilometer. Eine solche Strecke hat das Paar innerhalb von dreieinhalb Jahren absolviert – zu Fuß, per Anhalter, im Bulli, via Schiff ... Nur auf Flugzeuge haben die beiden bewusst verzichtet. 2013 sind sie im Schwarzwald gestartet. Nach Osten wollten sie. Und zwar so lange, bis sie wieder aus dem Westen in die Heimat kommen. Diese Grundidee artikulieren sie gleich am Anfang ihrer spektakulären Reisedoku "Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt" aus dem Jahr 2017. Und ihnen ist Erstaunliches gelungen: ein mitreißendes Werk, das Fernweh entfacht – gerade in der gegenwärtigen Lage in der Coronakrise. Gleichzeitig wird der Dokumentarfilm mit seinem unvoreingenommenen und tiefen Eintauchen in fremde Kulturen zum Friedensmanifest. Nun wird der Film bei 3sat wiederholt.