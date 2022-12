Das James-Webb-Teleskop: Einblicke in die Anfänge des Sonnensystems

"Das James-Webb-Teleskop: Ein neues Zeitalter der Entdeckungen" lautet der vollständige Titel des Films von Terri Randall. Dass es sich dabei keinesfalls um eine Übertreibung handelt, wird bereits in den ersten Filmminuten klar: 25 Jahre arbeiteten zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der Entwicklung des Teleskops. Bei manchen entsprach dies ihrer gesamten NASA-Karriere. Dass der Bau so lange dauerte, lag nicht zuletzt an seiner unfassbaren Größe: 21,2 mal 14,2 Meter misst allein das gewaltige Sonnenschild, welches das Teleskop vor Wärme schützt. Das ist in etwa so groß wie ein Tennisplatz. Um es zu transportieren, wurde ein komplexes Faltsystem entwickelt, das dem Teleskop den Spitznamen "Origami-Teleskop" verschaffte. Das Gewicht des JWST entspricht einem Bus und ist damit deutlich größer als das vorangegangene Hubble-Teleskop.