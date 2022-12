Doku zeigt Boris Becker in der Woche seiner Verurteilung

Wie der Streamingdienst am Mittwoch verlauten ließ, stecken hinter der Becker-Doku zwei Oscar-prämierte Filmemacher: Regisseur Alex Gibney ("Taxi zur Hölle", "Going Clear: Scientology and the Prison of Belief") und Produzent John Battsek ("Hillsborough", "The Rescue") führten über mehr als drei Jahre hinweg persönliche Interviews mit dem einstigen Profi-Sportler. Ein erster Ausschnitt, den Apple bereits vorab veröffentlichte, zeigt den sichtlich aufgewühlten Becker unter anderem in der Woche seiner Verurteilung. Neben dem 55-Jährigen, der im April 2022 wegen Insolvenzdelikten zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt wurde, sollen auch enge Familienangehörige und Tennis-Stars wie John McEnroe, Björn Borg, Novak Djokovic und Mats Wilander zu Wort kommen.