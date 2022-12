"Boss Level": Film feiert Free-TV-Premiere bei VOX

Was ist schlimmer, als von einem Attentäter ermordet zu werden? Jeden Tag aufs neue von einer ganzen Horde Attentäter ermordet zu werden! Was abwegig klingt, ist die traurige Lebensrealität von Roy Pulver (Frank Grillo, "Avengers: Endgame"). Ohne zu wissen, weshalb, steckt das ehemalige Delta-Force-Mitglied im Actionthriller "Boss Level" – auf VOX nun als Free-TV-Premiere zu sehen – in einer Zeitschleife fest. Diese Schleife zwingt ihn, seinen letzten Tag auf Erden immer und immer wieder zu erleben. Für Filmemacher und Koautor Joe Carnahan ("The Grey") bedeutete "Boss Level" (2021) die erste Regiearbeit nach fünf Jahren Pause. Es entstand ein Thriller im Sci-Fi-Gewand, der unter anderem von Videospiel-Elementen geprägt wird.