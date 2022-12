WM 2022: War die Berichterstattung in Deutschland zu kritisch?

Im Vorfeld und auch während der WM in Katar wurde vor allem in Deutschland intensiv über die Begleitumstände berichtet. Bei "Sportschau Thema" nun Bilanz gezogen und über die Rolle Deutschland als "Wertepolizei" diskutiert.

Wie sich die Stimmung doch gedreht hat in den hiesigen Medien nach knapp vier Wochen Fußballweltmeisterschaft! Wenig zu lesen ist derzeit von Boykottaufrufen, Arbeiterrechten und der "WM der Schande". Dafür erstaunlich viel mediale Selbstkritik. Auch im nächtlichen ARD-Talkformat "Sportschau Thema", das am Dienstag nach dem WM-Halbfinale Argentinien gegen Kroatien ausgestrahlt wurde. Da sprach Moderator Claus Lufen unverhohlen von der deutschen "Wertepolizei", die womöglich doch etwas übertrieben habe mit der Kritik am WM-Ausrichterland.

Kommentator Tom Bartels, zugeschaltet aus Katar, mochte zumindest teilweise zustimmen. Er selbst habe sich bei früheren Turnieren "schon mal mehr mitgenommen gefühlt vom WM-Gefühl". Mit Blick auf die Menschen vor Ort komme er jedoch zu einem anderen Ergebnis: "Was mich wirklich überrascht hat, ist, dass die über zwei Millionen Gastarbeiter die WM angenommen haben, dass die sich mit ihr identifiziert haben", gestand der erfahrene Reporter. Sie hätten den Eindruck vermittelt, dass sie sich "wohl und willkommen fühlen, dass Katar ihnen was zu bieten hat. Die haben sich voll auf die WM eingelassen."

Moderator Lufen staunte da. "Wir haben ja immer gesagt: Für die gucken wir die WM nicht", erinnerte er an die Boykottaufrufe unter anderem auch zugunsten ausgebeuteter Arbeitsmigranten. Doch auch Studiogast Lea Wagner bestätigte: "Die Gastarbeiter identifizieren sich mit der WM, weil sie so viel dafür gearbeitet haben." Sie selbst habe während ihres Aufenthalts in Katar zwar nicht mit Baustellenarbeitern sprechen können, aber unter anderem mit U-Bahn-Fahrern und Hotelangestellten. Die hätten in der Wahrnehmung der ARD-Reporterin "das WM-Gefühl total genossen".

Auch sei vor Ort entgegen mancher Befürchtung alles gut organisiert gewesen, "infrastrukturell hat alles gepasst". Was auch daran gelegen habe, dass die katarische Regierung eine Home-Office-Pflicht erlassen habe, um den Verkehr zu entlasten. Auch seien Schulen geschlossen worden, "um die Menschen von der Straße zu holen".

"Was geben wir für ein Bild in der Welt ab" Moderator Lufen fragte bang: "Was geben wir für ein Bild in der Welt ab – und ist das ein Ergebnis unserer medialen Berichterstattung?" Lea Wagner bestätigte: "Man kann gar nicht sagen, dass es die westliche Welt oder Europa war, die diesen intensiv kritischen Blick auf Katar hatten. Ich glaube, den hatten wir in dieser Intensität als Deutschland exklusiv. Dieses sehr, sehr Kritische gab es in keinem anderen Land in dem Ausmaß." In England, den Niederlanden oder Belgien etwa, erklärte die Reporterin, habe sich zumindest während des Turniers der Fokus aufs Sportliche verschoben.

Zwar lobte Wagner die ARD für "gute Dokumentation, die absolut ihre Berechtigung hatten". Jedoch befürchtet sie, dass im medialen Kritikgewitter "der komplexe Blick in Teilen verloren gegangen ist". So habe sie vor Ort mit Diplomaten sprechen können, die darauf hingewiesen hätten, wie weit sich Katar im Maßstab der arabischen Welt schon in eine positive Richtung entwickelt habe und dass es sich lohne, diesem Land eine Chance zu geben. Wagner: "Vielleicht kam das teilweise in der medialen Berichterstattung zu kurz."

Waren deutsche Medien tatsächlich zu einseitig in der Berichterstattung? Dem widersprach in der "Sportschau"-Runde der Journalist Benjamin Best, Autor der preisgekürten Reportage "Gefangen in Katar". "Wir wissen weiter nicht, wie viele tausend Arbeiter auf den Baustellen gestorben sind", gab er zu bedenken. Seine Aufgabe als Journalist sei es, "hinzuschauen und Zusammenhänge aufzudecken". Er habe mit seinen Recherchen lediglich darauf reagiert, was die FIFA und Katar an Verbesserungen behauptet hätten. Tatsächlich würden die entsprechenden neuen Gesetze nach wie vor nicht flächendeckend angewendet.

DFB-Expertenrat in der Kritik Kritisch blickte die Runde im späteren Gesprächsverlauf auch auf den neu berufenen DFB-Expertenrat, der der Nationalmannschaft bis zur Heim-EM in eineinhalb Jahren aus der sportlichen Krise helfen soll. "Ich bin der Meinung, es hätte andere gegeben, die ein bisschen jünger sind", kritisierte Benjamin Best die Zusammensetzung des Gremiums. Die Expertengruppe unter der Leitung von DFB-Präsident Bernd Neuendorf (61) und DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke (63) bilden Karl-Heinz Rummenigge (67), Oliver Kahn (53), Rudi Völler (62), Matthias Sammer (55) und Oliver Mintzlaff (47) – allesamt Männer reiferen Alters.

Frauen hätten laut Journalist Best "definitiv" hier Platz finden müssen, nicht zuletzt, weil der zu suchende neue Sportdirektor auch für die Frauennationalmannschaft zuständig sei. Ihm stelle sich die Frage: "Wo will man mit diesem Gremium hin?" Moderator Lufen sah es ähnlich. "Wenn ich die fünf Namen in dieser SOKO, Taskforce, wie auch immer lese: Wir schwimmen in der eigenen Suppe! Muss man nicht mal 'out of the box' denken?"

Benjamin Best erinnerte da an die Pionierarbeit des früheren Teamchefs Jürgen Klinsmann, der viel "frischen Wind", vor allem aber fußballfremde Experten mitgebracht hätte. Auch in der NFL, die immer als großes Vorbild gehandelt werde, werde mit Experten gearbeitet, die nicht aus dem Sport kommen.