ZDF-"Morgenmagazin" überraschend ausgefallen

Überraschend viele Blockbuster

Golden Globes 2023: Diese Stars und Filme sind nominiert

Die Rehabilitierung der Blockbuster? Mit "Top Gun: Maverick" und "Avatar: The Way of Water" sind auffällig viele populäre Kinohits für die 80. Verleihung der Golden Globes nominiert. Die meisten Nennungen holte aber die irische Tragikomödie "The Banshees of Inisherin".

