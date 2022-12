"Paul Maar – Das Sams und ich": Lebenslinien-Porträt zum 85. Geburtstag

Eine fiktive Gestalt als Gegenteil zur Persönlichkeit ihres Schöpfers? Paul Maar, der am 13. Dezember 85 Jahre alt wird, erschuf zu Beginn der 70er-Jahre das kultige "Sams", ein freches Wesen, das die Kindheit vieler prägte und Kultstatus erlangte. Maar selbst, gebürtiger Schweinfurter, war indes ein schüchterner Mensch. Eher wie jener Herr Taschenbier, der in "Eine Woche voller Samstage" (1973) zufällig auf das merkwürdige Wesen trifft. "Während das Sams immer kindlich menschlicher wird, wird Herr Taschenbier immer kindlich freier", erklärt Maar. Sie bewegen sich also aufeinander zu. Der Autor reflektiert: "Das Sams lebt das aus, was ich mir nicht zutraue oder zugetraut habe." Die BR-Dokumentation "Paul Maar – Das Sams und ich" aus der Montagsreihe "Lebenslinien" betrachtet die Verbindung zwischen Fiktion und Realität in der Welt des Erfolgsautors Paul Maar näher. Für ihr Porträt tauchen die Filmemacherinnen Maike Conway und Kim Koch tief in seine Lebensgeschichte ein.