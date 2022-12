"Dschungelcamp 2023": Mit Claudia Effenberg und Jana Pallaske?

Bald ist es wieder so weit - "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" geht 2023 in die nächste Runde. Doch es sind noch einige Hängematten frei. Welcher Star wird das Dschungel-Abenteuer wagen? Um etliche Promis brodeln die Gerüchte. Die Chancen, scheinen nicht schlecht zu stehen, dass Ex-Spielerfrau Claudia Effenberg und Schauspielerin Jana Pallaske in das Dschungelcamp einziehen werden. Lesen Sie hier, welche Promis noch für die RTL-Show im Gespräch sind.