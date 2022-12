"Bauer sucht Frau": Ein Fall für den Tierschutz?

Glückliche Tiere auf saftigen Wiesen - so wird das Leben der Nutztiere in der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" meist dargestellt. Die Landwirte vergeben ihren Tieren Namen, fühlen sich mit ihnen verbunden und genießen es, Streicheleinheiten zu verteilen. Doch die Realität sieht ganz anders aus. Die Tierschutzorganisation PETA hat nun die Sendung mit Inka Bause an den Pranger gestellt und ihr den Negativpreis "Speziesismus des Monats" verliehen. Ob RTL dadurch bewegt werden kann, die Tierhaltung realistischer darzustellen und mehr für den Tierschutz zu tun?

PETA will RTL zu Veränderungen bewegen

In der letzten Staffel gab sich 'Bauer sucht Frau' besonders divers. Doch wird die Diskriminierung von Tieren, die einzig zum menschlichen Nutzen gehalten werden, eiskalt wegignoriert", begründet Lisa Kainz, Agrarwissenschaftlerin und Fachreferentin für Tiere in der Ernährungsindustrie bei PETA die Entscheidung. "Denn in der Realität werden unseren qualgezüchteten Mitgeschöpfen in der Landwirtschaft meist bis zu ihrem Tod im Schlachthaus krankmachende Höchstleistungen abverlangt."