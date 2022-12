"Das Weihnachtsschnitzel": Krimi-Komödie mit Armin Rohde und Ludger Pistor

In der neuen Folge der beliebten "Schnitzel"-Reihe wird es weihnachtlich - Obwohl der Weihnachtsmann in der Krimi-Komödie "Das Weihnachtsschnitzel" gar nicht so besinnlich drauf ist. Mit gezückter Knarre raubt dieser nämlich die Kumpel Günther Kuballa (Armin Rohde) und Wolfgang Krettek (Ludger Pistor) aus. Ein vorweihnachtliches Geschenk für alle, die Krimis mit Humor lieben.

Das Weihnachtsschnitzel Komödie • 07.12.2022 • 20:15 Uhr

Das Inventar der Schnitzelbude hängt voller Preisschildchen. Alles ist zu verkaufen. Die langjährigen besten Kumpel Günther Kuballa (Armin Rohde) und Wolfgang Krettek (Ludger Pistor) wollen sich zur Ruhe setzen und den Laden aufgeben. Doch sie haben die Rechnung ohne den Weihnachtsmann gemacht. Genau der steht nämlich plötzlich mit gezückter Knarre vor den gerade noch sentimentalen Fast-Senioren und steckt sich den Erlös der soeben verkauften Kühltheke in den Rumpelsack. Günther, der in wenigen Tagen für immer nach Kanada auswandern will, und Familienmensch Wolfgang lassen alles stehen und liegen und ermitteln im gar nicht so beschaulichen Weihnachtsmilieu, um den Dieb zu fassen. "Das Weihnachtsschnitzel" (Regie: Wolfgang Murnberger, Buch: Gabriele Graf und Katja Kittendorf), der fünfte Teil der Kult-Reihe um die beiden so gegensätzlichen Freunde ist nun im Ersten zu sehen.

Inkognito unter Weihnachtsmännern "Bei Dreharbeiten lachen die Leute schon, wenn sie Ludger und mich nur nebeneinander stehen sehen, noch bevor wir irgendwas machen", sagt Armin Rohde. "Die Physiognomie ist einfach so gegensätzlich." Ja, lustig kommt die Hohoho-Ausgabe der "Schnitzel"-Reihe ganz bestimmt daher. Aber nicht nur. Die Not der beiden Freunde, die notorisch knapp bei Kasse sind und sich in eine wahnwitzige Idee nach der anderen stürzen, um sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen und – in Wolfgangs Fall – es möglichst allen recht zu machen, ist wie immer spürbar.

Für die beiden ist gleich klar: Sie müssen sich inkognito unter die Scharen von Weihnachtsmännern, die gerade Dortmund bevölkern, mischen, um den Dieb zu fassen. Also werden sie bei einer Agentur für Weihnachtsmann-Rentals vorstellig und arbeiten fortan im Kaufhaus und in der Klinik, sie beobachten verdächtige Kollegen auf dem Weihnachtsmarkt und in den Straßen, immer im Kostüm, versteht sich.

Zerbricht die Freundschaft von Günther und Wolfgang? Mit wachsendem Zeit- und Finanzdruck liegen sich die beiden Freunde immer öfter in den weißgelockten Haaren, denn vom Fest der Liebe haben beide – wie von vielem anderen auch – gänzlich unterschiedliche Vorstellungen. Günther legt sich gleich mit den Angestellten im Kaufhaus an, Wolfgang ist gestresst vom Perfektionismus seiner Frau, die den neuen und leider ziemlich reichen Schwiegereltern der Tochter ein teures Krustentier-Weihnachtsmenü kredenzen will. Als Günther sich dann auch noch aus Verzweiflung zu einer ziemlich dusseligen Tat hinreißen lässt, scheint das Ende der Freundschaft nahe, und das ausgerechnet am 24. Dezember. Doch der Heilige Abend ist lang.

Schauspieler Armin Rohde ist nach wie vor begeistert von den beiden so ungleichen Freunden: "Die sind so ein bisschen wie früher 'Mecki' in der 'Hörzu'. Da gab es 'Mecki bei den Indianern', 'Mecki bei den Inuit' und etliche andere Geschichten. Genauso könnte man Günther und Wolfgang überall hinschicken, und die Figuren würden funktionieren." Und so ist es durchaus möglich, dass die Beiden noch weitere "Schnitzel"-Abenteuer erleben.

Das Weihnachtsschnitzel – Mi. 07.12. – ARD: 20.15 Uhr