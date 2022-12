Trauer um Kirstie Alley

Die in Wichita, Kansas geborene Schauspielerin übernahm 1982 ihre erste Kinorolle als Vulkanierin Lieutenant Saavik in "Star Trek II: Der Zorn des Khan". Die Komödie "Kuck mal, wer da spricht!" (1989), in der Kirstie Alley neben John Travolta (68) spielte, gehörte danach zu ihren größten Erfolgen. Es folgten die Fortsetzungen "Kuck mal, wer da spricht 2" (1990) und "Kuck mal, wer da jetzt spricht" (1993). Ab 1987 übernahm sie zudem die Hauptrolle der Rebecca Howe in der Sitcom "Cheers" und spielte diese bis zum Ende der Serie im Jahr 1993. Für die Rolle wurde sie 1991 mit einem Emmy Award und einem Golden Globe ausgezeichnet.

2005 spielte sie in der Sitcom "Fat Actress" eine fiktive Version ihrer selbst, die mit Übergewicht zu kämpfen hat. In ihrer eigenen Reality-TV-Show "Kirstie Alley's Big Life" (2010) wurde ebenfalls ihr Kampf gegen die Kilos thematisiert. Zudem veröffentlichte sie das Buch "How To Lose Your Ass and Regain Your Life". In späteren Jahren war Alley in einigen TV-Shows zu sehen, darunter das US-"Let's Dance"-Pendant "Dancing with the Stars", das britische "PBB"-Pendant "Celebrity Big Brother" oder die US-Version von "The Masked Singer".