"Total Recall": Kabel Eins wiederholt Remake des Sci-Fi-Klassikers

Wer auf die Idee käme, Philip K. Dicks "Blade Runner" neu zu verfilmen, müsste wohl schon im Vorfeld harsche Kritik über sich ergehen lassen. Was bitte sollte ein Remake besser machen als das Original? Im Fall von "Total Recall", gleichsam eine Geschichte des 1982 verstorbenen US-Autors, waren die Vorbehalte geringer. Zumal der Produzent Neal H. Moritz versprach, "der originalen Geschichte völlig neue Seiten abzugewinnen". In gewisser Hinsicht stimmt das auch: Der neue "Total Recall" (2012, nun nochmals bei Kabel Eins im Programm) setzte fast ausschließlich auf Action und auf die optischen Schauwerte einer futuristischen Welt. Keine Spur mehr vom augenzwinkernden Ansatz des Originals mit Arnold Schwarzenegger. Und auch die durchaus spannenden Charaktere wurden mit weit groberer Hand gezeichnet. Kabel Eins zeigt nun die Wiederholung.

"Total Recall" spielt knapp vor dem Ende des 21. Jahrhunderts. Nach einer nuklearen Katastrophe sind nur noch zwei Gegenden der Erde bewohnbar. Zum einen die sogenannte United Federation of Britain, der reiche Teil der Erde. Und zum anderen The Colony, Australien, wo die verarmten Arbeiter leben, die Tag für Tag mit einer Art Fahrstuhl in gerade einmal 17 Minuten quer durch den Planeten und den Erdkern hindurch nach oben reisen, um dort ihre niederen Jobs zu erledigen. Bald schon regt sich der Widerstand, angeführt von Matthias (Bill Nighy), der sein Volk in die Freiheit führen will. Ihm gegenüber steht der Kanzler und erklärte Schurke Cohaagen (Bryan Cranston), der die Föderation anführt und offensichtlich eine Invasion in die Colony plant.