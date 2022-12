Blinzelt Wednesday in der Netflix-Serie wirklich gar nicht?

In der gleichnamigen Netflix-Serie begeistert Jenna Ortega als "Wednesday". Besonders gruslig: In der Rolle blinzelt sie so gut wie nie. Wir kam es dazu?

Die neue, schwarzhumorige Horror-Serie "Wednesday" begeistert Zuschauer und Abonnenten von Netflix. Besonders Hauptdarstellerin Jenna Ortega (20) erhält viel Lob für ihre Darstellung der unheimlichen Wednesday Addams. Die erst 20-jährige Schauspielerin hat jetzt selbst einige Geheimnisse hinter ihrer fesselnden Performance enthüllt und verraten, was genau die von ihr gespielte Figur so gruselig macht: Wednesday Addams blinzelt so gut wie nie im Verlauf der Netflix-Serie, und lächelt beinahe ebenso wenig.

Dass Wednesday nicht besonders viel lächelt, mag Zuschauerinnen und Zuschauern der Netflix-Serie aufgefallen sein. Nur an ganz wenigen Stellen im Serienverlauf zeigt die stoische, unterkühlt wirkende Hauptfigur in dieser Hinsicht Emotionen, und das dann meistens aus rein sadistischen Gründen. So huscht etwa ein zufriedener Anflug eines Grinsens über Wednesdays Gesicht, als sie in den ersten Momenten der Show gefräßige Piranhas im Schwimmbecken ihrer alten Schule aussetzt und so den Bully ihres Bruders in seine Schranken weist.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Dass Wednesday, die übrigens beim Laufen auch kaum ihre Arme bewegt und ihren Rücken stets kerzengerade hält, nicht blinzelt, ist da schon schwieriger zu bemerken. Darstellerin Ortega zufolge entstand die Idee zufällig, als sie in einer Szene ganz auf Bewegungen ihrer Augenlider verzichtete.

Tim Burton hat ein Problem mit Blinzeln "Irgendwann während der ersten Dreh-Wochen blinzelte ich für eine Aufnahme gar nicht, und [Regisseur] Tim [Burton] sagte: 'Ich will, dass du nicht mehr blinzelst'", erklärte Darstellerin Ortega gegenüber "Teen Vogue". Das bezeichnet Ortega als "schräge Eigenarten" der von ihr gespielten Gothic-Figur

Tatsächlich hat Regisseur Burton, der in der Vergangenheit bereits Grusel-Klassiker wie "Sleepy Hollow" (1999) und "Corpse Bride" (2005) inszenierte, ein Problem mit dem menschlichen Blinzeln, wie er anlässlich der Veröffentlichung seines Films "Die Insel der besonderen Kinder" gegenüber "Yahoo Movies" verriet. "Ich weiß nicht, warum. Selbst wenn Sie es jetzt erwähnen, flippe ich aus", so der Schauer-Meister im Jahr 2016.

Auch interessant: Streaming: Das sind die Lieblingsserien der prisma-Redaktion

Das sind die besten Serien bei Netflix

Das ist neu bei Netflix Aufmerksame "Wednesday"-Zuschauer haben jedoch einige Stellen in der Netflix-Serie gefunden, an denen die Hauptfigur doch einmal ihre Augen schließt. Dazu gehört die familiäre Autofahrt zur Nevermore Academy zu Beginn der Serie in Episode eins. Und auch als Wednesday ihre Mitbewohnerin Enid (Emma Myers, 20) am Ende von Staffel eins umarmt - und so ein für sie äußerst ungewöhnliches Maß an Emotionen zeigt - blinzelt Darstellerin Ortega einmalig.