"2022! Menschen Bilder Emotionen": Das sind die Gäste beim RTL-Jahresrückblick

Thomas Gottschalk und Karl-Theodor zu Guttenberg blicken in "2022! Menschen Bilder Emotionen" zurück auf das Jahr. Nun sind auch die Gäste bekannt, die die beiden in der RTL-Show begrüßen.

Moderator Thomas Gottschalk (72) und Ex-Politiker Karl-Theodor zu Guttenberg (50) präsentieren am 11. Dezember ab 20:15 Uhr live den großen RTL-Jahresrückblick "2022! Menschen Bilder Emotionen". Gemeinsam mit ihren Studiogästen lassen sie die wichtigsten Momente und besonderen Augenblicke der vergangenen Monate Revue passieren. Außerdem begrüßen sie Menschen, die dieses Jahr durch Mut, Courage und ihr großes Herz berührten. Diese Themen und Gäste der Sendung hat der Sender am Mittwoch bekannt gegeben:

Sarah Connor (42) feierte 2022 ein echtes Comeback. Nach zwei Erfolgsalben auf Deutsch kehrte sie auf ihrem Weihnachtsalbum "Not So Silent Night" zu ihrer musikalischen Muttersprache Englisch zurück. In der Rückblick-Show spricht sie über ihr Jahr - im Frühjahr nahm sie eine aus der Ukraine geflüchtete Mutter mit ihren zwei Söhnen bei sich auf - und performt live ihre neue Single "Ring Out The Bells". Und auch Musiker Marius Müller-Westernhagen (74) wird in der Sendung Bilanz ziehen.