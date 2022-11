"Dein Song": Weihnachtshit gesucht!

In einer Special-Ausgabe sucht der Songwriting-Wettbewerb "Dein Song" neue Weihnachtslieder. In der Jury: Stefanie Heinzmann, Kelvin Jones und Rolando Villazón.

Das Besondere an der Spezialausgabe: Alle sieben Nachwuchskünstler haben ihr Talent bereits in früheren Staffeln von "Dein Song" unter Beweis gestellt. Sie wurden aus zahlreichen Bewerbungen von ehemaligen Teilnehmern ausgewählt. Die Jury bilden die bekannten Sängerinnen und Sänger Stefanie Heinzmann, Kelvin Jones und Rolando Villazón. Sie entscheiden, welche drei Songs in die nächste Runde kommen. Gemeinsam arbeiten dann die Kandidaten, die Jurymitglieder und die "Dein Song"-Weihnachtsband weiter an den Kompositionen. Beim großen Finale stehen die Finalisten gemeinsam mit ihren Juroren auf der Bühne und es entscheidet sich, wer das Rennen um den Weihnachtshit 2022 gewinnt.