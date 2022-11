WM 2022: ZDF-Experte Sandro Wagner nach Bademantel-Spruch in der Kritik

Bereits bei der EM 2020 war Sandro Wagner als Co-Kommentator und Experte für das ZDF im Einsatz, auch aktuell gehört der ehemalige Fußballnationalspieler zum Team, das von der WM in Katar berichtet. Am Sonntagabend kommentierte er gemeinsam mit ZDF-Reporter Oliver Schmidt das Vorrundenspiel Deutschland gegen Spanien. Dabei unterlief Wagner ein verbaler Fauxpas, der für große Aufregung in den Sozialen Medien sorgte. Während der Live-Übertragung sagte Wagner, dass er die weiß gekleideten Menschen in der Fankurve zunächst für deutsche Fans gehalten habe, er dann aber feststellte, dass es sich um "katarische Bademäntel" gehandelt habe.