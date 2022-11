"Tatort - "Erkläre Chimäre" und "Du allein": Kritik zu den Wiederholungen heute

"Erkläre Chimäre" kalauert der erste Titel, den man wörtlich nehmen muss. Denn die Erklärdialoge sprießen aus diesem "Tatort" aus dem Jahr 2015 wie Unkraut aus Betonritzen. Ständig müssen die ermittelnden Spaßvögel Boerne (Jan Josef Liefers) und Thiel (Axel Prahl) umständlich nacherzählen, was sich die Autoren alles ausgedacht haben. Dass da ein junger Brasilianer mit aufgeschlitzter Kehle im Kühlhaus liegt und zuletzt lebend in einer Weinhandlung gesehen wurde. Dass das Weinhändlerehepaar (Sunnyi Melles, Uwe Preuss) einen verkorksten, drogenabhängigen Sohn (François Goeske) hat, der tatverdächtig ist. Dass der tote Brasilianer der Liebhaber von Boernes schwulem Onkel aus Übersee war (Christian Kohlund), der ebenfalls rein zufällig in Münster weilt. Irgendwann doziert Boerne dann auch über die titelgebende Chimäre. Bis dahin dürften aber nur noch Zuschauerinnen und Zuschauer mit allerhöchstem Konzentrationsvermögen den Faden nicht verloren haben.

Stuttgarter "Tatort" aus dem Jahr 2020

Immerhin im zweiten "Tatort" kommen Krimifans mehr auf ihre Kosten: In "Du allein" (Erstsendung: 2020) wird eine Journalistin von einem Unbekannten erschossen. Gibt es denn ein Motiv? Die Kommissare Lannert (Richy Müller) und Bootz (Felix Klare) durchleuchten das Leben des Opfers, doch erst einmal geraten sie in anderes Ermittlungs-Fahrwasser: Ein Erpresser hatte den Mord per Schreiben an die Polizei angekündigt. "1" stand auf dem Brief, ebenso wie auf der Patrone. Bald erreicht eine Geldforderung über drei Millionen Euro die Ermittler. Sollte nicht gezahlt werden, will der Täter einen zweiten Menschen dran glauben lassen. Hochkonzentriert beginnen Lannert und Bootz, die Unterstützung vom Landes- und Bundeskriminalamt erhalten, mit der Arbeit. Von der Politik, die eine Panik in der Stadt verhindern will, werden die Kommissare sowie Staatsanwältin Alvarez (Carolina Vera) dabei durchaus unter Druck gesetzt.