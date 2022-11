"Prominent getrennt": Neue Ex-Paare, neue Dramen

Die Dramen und das Liebes-Chaos geht in die nächste Runde. Die Dreharbeiten für die zweite Staffel von "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" sind in Kapstadt gestartet. Dabei wollen sich neue Ex-Paare der Herausforderung stellen und herausfinden, ob die Liebe bei ihnen noch eine Chance findet. Werden sich Tattoo-Model Kate Merlan und Noch-Ehemann und Profifußballer Jakub Jarecki in der Reality-Show versöhnen? Folgende Paare werden bei "Prominent getrennt" dabei sein.

"Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" (RTL+) geht in die nächste Runde. Derzeit wird die zweite Staffel im südafrikanischen Kapstadt gedreht. Der Sender hat am Freitag die ersten drei prominenten Ex-Paare bekannt gegeben, die zusammen in die Villa ziehen, um herauszufinden, ob die Zeit alle Wunden geheilt hat oder ob immer noch Eifersucht und Zwietracht herrschen. Welches der Paare wird es trotz der Trennung schaffen, an einem Strang zu ziehen, sich zu vertrauen und gemeinsam zu kämpfen?