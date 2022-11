"Law & Order – Special Victims Unit": 23. Staffel bei VOX mit neuem Darsteller

Ein Wiedersehen mit einem Klassiker der Antwaltsserien: "Law & Order – Special Victims Unit" geht bei VOX nun mit 22 Folgen in die mittlerweile 23. Staffel. Die Neuigkeit hatte bei treuen Fans schon länger Vorfreude ausgelöst, eigentlich war schon mal der Staffelstart für den Freitagabend-Sendeplatz ab 5. August vorgesehen – damals im Anschluss an die Serie "Magnum P.I." Allerdings erfolgte dann eine kurzfristige Programmänderung. Nun ist es aber soweit für die neuen Fälle des Ermittlerduos Detective Olivia Benson (Mariska Hargitay) und Detective Elliot Stabler (Christopher Melonie).

Der erste von vielen "Law & Order"-Ablegern ging in den USA bereits 1999 an den Start. Am Grundkonzept – mit Schwerpunkt bei der Aufklärung von Sexualverbrechen – hat sich bislang wenig geändert. Und auch in Zukunft hält man bei der US-Produktion Kurs: Zuletzt wurde eine Verlängerung um drei weitere Staffeln beschlossen, die nach und nach auch ihren Weg nach Deutschland finden dürften.