"Vom Winde verweht"-Star Mickey Kuhn tot

"Vom Winde verweht" feierte 1939 Premiere und ist bis heute ein weltbekannter Kult-Film geblieben. Die Darsteller des Meisterwerks, wie Vivien Leigh und Clark Gable, wurden zu Ikonen in Hollywood. Nun ist mit Mickey Kuhn der letzte Schauspieler aus "Vom Winde verweht" gestorben. Der Kinderstar war in der Rolle des Beau zu sehen. Mickey Kuhn wurde 90 Jahre alt.

1939 war er im achtfach mit dem Oscar ausgezeichneten Kultfilm in der Rolle des Beau, des Sohns von Ashley (Leslie Howard) und Melanie Wilkes (Olivia de Havilland), zu sehen. Zum damaligen Zeitpunkt war der 1932 in Waukegan im US-Bundesstaat Illinois geborene Kuhn gerade einmal sechs Jahre alt. Trotz seines Alters hatte der Kinderstar zum damaligen Zeitpunkt bereits einiges an Schauspielerfahrung vorzuweisen: Im Film "Change of Heart" etwa stand er bereits als Zweijähriger vor der Kamera.

Kuhn verstarb in einem Hospiz Nachdem "Vom Winde verweht" ihn einem breiteren Publikum bekannt gemacht hatte, feierte Kuhn in den 40er-Jahren größere Erfolge in einer Vielzahl von Western. Unter anderem spielte er an der Seite von John Wayne in "Red River" (1948) und in "Der gebrochene Pfeil" (1950) mit James Stewart. Auch in "Endstation Sehnsucht" (1951) mit Vivien Leigh und Marlon Brando war Kuhn zu sehen.

Nachdem er in den darauffolgenden Jahren kaum noch Rollenangebote bekommen hatte, verabschiedete sich Kuhn – mittlerweile verheiratet und Vater zweier Kinder war – Anfang der 60er-Jahre aus dem Schauspielgeschäft. Zuletzt lebte der einstige Filmstar in Naples in Florida, wo er am Wochenende in einem Hospiz starb.