Jeremy Fragrance steigt bei "Promi Big Brother" aus

Kreuzfahrtdirektor wurde "krankgeschrieben"

Harald Schmidt geht beim ZDF-"Traumschiff" erneut an Bord

Als das ZDF-"Traumschiff" in der letzten Episode nach Lappland in See stach, war Harald Schmidt alias Oskar Schifferle nicht mit an Bord. Die Abwesenheit des Kreuzfahrtdirektors wurde von Florian Silbereisen als TV-Kapitän Max Parger, mit einer "Krankschreibung" erklärt. Bei der nächsten Reise will Harald Schmidt wieder dabei sein. Die Dreharbeiten zu den neuen Folgen sind bereits gestartet.

