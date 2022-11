"Der Flensburg-Krimi: Der Tote am Strand" – ARD wiederholt Film

Der Flensburg-Krimi: Der Tote am Strand

Nun wird "Der Tote am Strand" (Regie: Janis Rebecca Rattenni, "Rentnercops") wiederholt. Gemeinsam mit Kommissarin Svenja Rasmussen (Katharina Schlothauer) muss Antoine Haller (Eugene Boateng) den Fall um Christian Rommedahl lösen, dessen Leiche an der Flensburger Förde angespült wird. Nebenbei müssen sie noch eine Menge familiärer Probleme bewältigen.

Haben sonst Kommissare kaum Zeit fürs Privatleben, so hat hier zumindest Svenja an ihrem Familienschicksal schwerstens zu tragen. Der Bruder, hat sich wohl das Leben genommen, die Mutter verstarb früh und der Vater erlitt nach dem Tod seines Sohnes ein derart schweres Trauma, dass er mit schwerer Psychose in die Psychiatrie eingeliefert wurde. Svenja holt ihn zwar von dort zurück, aber es bleibt die Angst, dass er sich jederzeit etwas antun könne.