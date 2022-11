"Anthroposophie – gut oder gefährlich?": Jochen Breyer und die Naturkräfte-Esoteriker

Was Jochen Breyer herausgefunden hat, hat ihn, so das ZDF in einer vorab verbreiteten Ankündigung, überrascht: "Die Anthroposophie ist viel tiefer in der Gesellschaft verankert, als viele annehmen – in der Pädagogik, in der Medizin, in der Landwirtschaft, in der Finanzwelt. Es gibt Stiftungen wie die Software AG-Stiftung, die mit Milliarden dafür sorgen, dass sie sich ausbreitet, an Universitäten einzieht und in der Forschung Fuß fasst, gerade in der Medizin."