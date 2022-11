"Arabiens Traum von der Zukunft": ZDF-Korrespondentin Golineh Atai vor Ort

Es ist ohne Frage die umstrittenste Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten: Die Entscheidung der FIFA, eines der wichtigsten Sportereignisse der Welt ausgerechnet in dem islamisch geprägten Wüstenstaat Katar stattfinden zu lassen, sorgte bereits Monate vor der offiziellen Eröffnungszeremonie für laute Kritik aus vielen Teilen der Welt: Je näher die Eröffnungsfeier am 20. November rückte, umso mehr wurde über fehlende Menschenrechte, insbesondere in Bezug auf Angehörige der LGBTQI+-Gesellschaft berichtet. Vor dem Hintergrund dieser Kritik möchte die ZDF-Korrespondentin Golineh Atai mehr über das Leben in Katar und den angrenzenden Ländern erfahren. Für ihre zweiteilige ZDF-Dokumentation "Arabiens Traum von der Zukunft" reist sie deshalb zunächst in den Oman und weiter nach Saudi-Arabien. In einem zweiten Teil, der zwei Tage später, am Donnerstag, 24. November, um 22.45 Uhr, im ZDF zu sehen ist, reist sie anschließend über Kuwait bis nach Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Unterwegs trifft sie Einheimische, die in verschiedenen Wirtschaftssektoren der mehr und mehr florierenden Staaten arbeiten.