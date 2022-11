"Der Spalter": Kritik zum ZDF-Film heute

Eigentlich wollen Oliver (Fabian Busch) und seine Frau Bianca (Marlene Morreis) in "Der Spalter" nur einen entspannten Grillnachmittag mit ihren Freunden Dila (Susana AbdulMajid) und Simon (Sebastian Schwarz) verbringen – als Olivers Chef Lars (Axel Stein) auftaucht und für viel Unruhe sorgt.

"Der Spalter" Komödie • 23.11.2022 • 20:15 Uhr

Regisseurin Susanna Salonen ("Patong Girl") inszeniert in der ZDF-Komödie "Der Spalter", nach einem Buch von Stefan Rogall, die Realität: Es kommt zum Zusammenprall der Meinungen über eine ganze Bandbreite an gesellschaftsrelevanten Themen – gestritten wird über Feminismus, das Gendern oder den Umweltschutz. Dabei sollte es doch nur ein Grillabend unter zwei befreundeten Paaren werden. Doch eine unerwünschte Person vermiest die Partylaune und sorgt, wie aus dem Titel zu entnehmen ist, für eine Spaltung der Gruppe.

Oliver (Fabian Busch) lebt mit seiner Frau Bianca (Marlene Morreis) und Sohn (Paul Sundheim) in einer ruhigen Wohngegend. Während er alleine das Geld nach Hause bringt, hat Bianca ihren Job gekündigt und befindet sich in einem "Selbstfindungstrip" – und der launische Finn steckt mitten in der Pubertät, mit dem Drang, den Planeten durch vegane Ernährung und Umweltschutz-Aktionen zu retten. Außer ein grummelndes "Guten Morgen" oder "Warum gehst du an meine Sachen?" bekommen seine Eltern nicht viel von ihm zu hören.

Eigentlich scheint alles halbwegs normal zu sein – wenn da nicht der Stellenabbau in Olivers Betrieb wäre. Was bedeutet, dass er sich mit seinem Chef Lars (Axel Stein) gut stellen muss, ein Mann, der mit seinem forschen Verhalten und seinen merkwürdigen Lebenseinstellungen bei den Mitmenschen aneckt. Insbesondere seine sarkastischen Aussagen empfinden viele als anstößig. Für Oliver gar nicht so einfach, eine aufrichtige Verbindung zu Lars aufzubauen – aber für eine Beförderung wirft er gerne seine Prinzipien über Bord.

Dann also kommt es zum besagten Grillevent mit Dila (Susana AbdulMajid) und Simon (Sebastian Schwarz), den Nachbarn, die ebenfalls mit ihren eigenen Problemen, wie einem unerfüllten Kinderwunsch, zu kämpfen haben. Obwohl das Treffen aufgrund ihrer verschiedenen Lebensansichten zunächst ein wenig verkrampft zu sein scheint, verbringen sie einen entspannten Nachmittag – bis Lars unerwartet auftaucht. Mit seinen verqueren Ansichten über Fleischkonsum, Rassismus und Feminismus sorgt er für ein großes Durcheinander in der Gruppe und möchte jeden von seiner Meinung überzeugen. Scheint er sich doch durch Recherche auf zahlreichen Onlineportalen mit dem Weltgeschehen bestens auszukennen ...

Jemand, der mit Halbwissen protzt – das ist immer gefährlich. Während Oliver Lars lieber mal in allem zustimmt, versucht Bianca Paroli zu bieten. Ihre finanzielle Zukunft ist es einfach nicht wert, ihr Wertesystem und ihre Ansichten zu verleugnen. Dadurch schafft es Lars, von einem Thema zum nächsten zu lenken und aus jedem eine Stellungnahme zu provozieren, auf gefährlich charmante und direkte Art. Die Situation eskaliert derart, dass die Paare sich untereinander streiten und am Ende jeder sein eigenes Leben infrage stellt – doch schon bald bekommt auch Lars die Konsequenzen seiner Taten zu spüren. Und dann sorgt auch noch Finn für eine böse Überraschung.

Zuschauer kommt ins Grübeln Jeder kennt solche Situationen und die damit verbundenen Fragen: Wann muss ich dagegen halten? Oder sollte man vielleicht gar nichts sagen? Sind wir zu empfindlich geworden? Warum häufen sich eigentlich gerade die gesellschaftlichen Probleme derart?

Was ist richtig, was ist falsch? – Genau diese Fragen dekliniert "Der Spalter" auf recht authentische und erstaunlich unterhaltsame Art. Auch wenn bisweilen über den gehobenen Wortwitz geschmunzelt werden darf, kommt man als Zuschauer dabei auch ins Grübeln – etwa darüber, warum wir alle seit einiger Zeit so angespannt sind. Oder ist das auch nur so ein Vorurteil, das sich durch zu lange Aufenthalte in den vordemokratischen Räumen der sozialen Medien aufgebaut hat?

Regisseurin Susanna Salonen spricht von einem "Garten-Kammerspiel": Salopp gesagt sei ihre Komödie ein "Werbefilm gegen gemeinsame Grillnachmittage", lässt die renommierte Filmemacherin, die bereits mit dem Grimmepreis ausgezeichnet wurde, wissen: "Kleine Geheimnisse, Risse in Freundschaften, Unausgesprochenes in Liebesbeziehungen und all die anderen Katastrophen des modernen Lebens können zutage treten, wenn so ein Nachmittag nicht nach Plan verläuft". Mit dem Auftauchen von Olivers Vorgesetztem Lars betrete "ein echtes Arschloch" den Garten – und alles gerät aus den Fugen.

Auch er sei solchen Menschen wie Lars schon mal über den Weg gelaufen, sagt Hauptdarsteller Axel Stein: "Lars hetzt bewusst Leute gegeneinander auf und konfrontiert seine Mitmenschen somit mit ihren Schwachstellen. Er provoziert sie und versucht sie, aus der Reserve zu locken. Daraus entstehen Spannungen, an denen er sich ergötzt." Grundsätzlich, so Stein, "versuche ich aber zu diesen Typen größtmöglichen Abstand zu halten".

