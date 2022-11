WM 2022: Deutschland gegen Japan im TV – alle Infos zur Übertragung

Nach vielen Diskussionen im Vorfeld wird für die deutsche Nationalmannschaft bei der WM in Katar nun auch sportlich ernst. Auftaktgegner Japan soll nicht zum ersten Stolperstein werden.

FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022 Sport • 23.11.2022 • 10:05 Uhr

Nun wird es ernst für das Team von Hansi Flick: Gegen Japan startet auch die Deutsche Nationalmannschaft in die Weltmeisterschaft 2022. In al-Rayyan trifft die DFB-Elf auf einen unangenehmen Gegner, geht aber als klarer Favorit in die Partie und möchte mit einem Auftaktsieg in Gruppe E die Weichen für einen erfolgreichen Turnierverlauf stellen. Aus einem erfolgreichen Auftakt könnte sich ein Momentum entwickeln, welches die Mannschaft durchs Turnier trägt. Der traumhafte 4:0-Erfolg im ersten Gruppenspiel gegen Portugal war 2014 die Initialzündung für den späteren Erfolg in Rio.

Gespannt sein darf man auch auf die Zuschauerzahlen: Fallen sie aufgrund der problematischen Bedingungen in Katar geringer aus als gewohnt? Bei den bisherigen WM-Spielen war das so, nun steigt Deutschland ins Turnier ein. Bereits um 13.10 Uhr beginnt die Vorberichterstattung mit "Sportschau"-Moderator Alexander Bommes und einem Experten-Trio: Nationaltorhüterin Almuth Schult, Fußballfunktionär und Ex-Kicker Thomas Hitzlsperger sowie Weltmeister Sami Khedira analysieren gemeinsam das Spielgeschehen. Inwiefern die zahlreichen Problemfelder rund um die umstrittene Weltmeisterschaft in Katar behandelt werden, bleibt abzuwarten. Ab 14 Uhr rollt der Ball im Khalifa International Stadium.

Gegen ein selbstbewusstes Japan, das im Vorfeld das Ziel Viertelfinale ausrief, trifft die Elf von Bundestrainer Flick auf zahlreiche Deutschland-Legionäre: Unter anderem überzeugt der quirlige Daichi Kamada bei Eintracht Frankfurt, die Stuttgarter Wataru Endo und Hiroki Ito dürfen sich ebenfalls Chancen auf die Startelf ausrechnen. Japan gilt als starkes Kollektiv mit kompakter Defensive, Deutschlands spielstarke Akteure wie Leroy Sané und Jamal Musiala sind gefragt.

WM-Tag im Ersten beginnt früh Der Fußball-Tag in der ARD beginnt bereits um 10.05 Uhr, dann startet die Übertragung aus dem al-Bayt Stadium in al-Chaur. Um 11 Uhr deutscher Zeit greift der amtierende Vize-Weltmeister ins Turnier ein: Kroatien trifft auf Marokko, und das Team um Altstar Luca Modric will erneut überraschen. Die Moderation übernimmt Julia Scharf, als ARD-Experte geht Thomas Broich in die Analyse. Christina Graf ist zudem als Reporterin im Einsatz.

Nach der Auftaktpartie der Deutschen ist der Fußball-Tag im Ersten noch längst nicht zu Ende, Alexander Bommes und Co. bleiben auf Sendung, denn um 17. Uhr beginnt das Spiel der beiden deutschen Gruppengegner: Spanien, ebenfalls Favorit aufs Weiterkommen, trifft auf Außenseiter Costa Rica.

