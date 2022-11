Sky-Moderator outet sich live im TV – und gibt WM-Botschafter eins mit

In der Debatte um die skandalösen Aussagen des katarischen WM-Botschafters Khalid Salman hat ein deutscher Fernsehmoderator ein bemerkenswertes Zeichen vor laufender Live-Kamera gesetzt. Thomas Fleischmann vom Sender Sky Sport begann seine Moderation am Dienstagabend mit dem Satz: "Laut Katars WM-Botschafter habe ich einen geistigen Schaden." Er versuche "trotzdem, irgendwie unfallfrei durch die nächsten Minuten zu kommen. Ich hoffe, Sie sind mit dabei. Willkommen bei Sky Sport News!"

Der 41-Jährige, der damit sein Coming-out im Live-TV hatte, spielte an auf einen Satz aus der viel beachteten ZDF-Dokumentation "Geheimsache Katar". Darin hatte Khalid Salman gegenüber dem Reporter Jochen Breyer kundgetan, Homosexualität sei eine Sünde und gleichbedeutend mit einem "geistigen Schaden" (er benutzte die englische Formulierung "damage in the mind"). Die Aussagen des WM-Botschafters und früheren Nationalspielers aus Katar hatten breite Empörung ausgelöst. Unter anderem hatten Fußball-Stars wie Leon Goretzka oder auch Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic scharfe Kritik geübt.