"Bushido Reset": RTL begleitet den Rapper bei seinem Neuanfang

Mit provozierenden Texten schaffte es Bushido an die Spitze der Charts und auf die Handys zahlreicher Jugendlicher. Vom Abou-Chaker-Clan hat er sich mittlerweile losgesagt – und wagt nun einen Neuanfang.

Die gerichtliche Fehde zieht sich wie ein Kaugummi: Im Prozess gegen Clan-Mitglied Arafat Abou-Chaker tritt Anis Ferchichi alias Bushido als Zeuge auf. Einst galten der damals erfolgreichste Rapper Deutschlands und Arafat als enge Freunde, beinahe unzertrennlich. Nachdem Bushido im März 2018 per Facebook erklärt hatte, sich vom Clan gelöst zu haben, stand der heute 44-Jährige mit seiner Familie unter Polizeischutz. Es folgten bis heute andauernde Gerichtsverhandlungen, in denen bekannte Deutschrap-Stars aussagten und sich die Hinweise verdichteten, dass Bushido nicht immer die Wahrheit sagte.

Aktuelle und ehemalige Größen aus der Deutschen Rapszene machen sich seitdem über Bushido lustig. Dabei geht es in erster Linie nicht um seine harten Texte, die im Gegensatz zu seinen Aussagen vor Gericht und in Interviews stehen, sondern vor allem um den Vorwurf, mit dem Clan im Rücken habe er sich einst zu viel herausgenommen. In der Szene, die der mit Gold- und Platinplatten überhäufte Künstler einst mitprägte, hat er weitgehend Respekt verwirkt.