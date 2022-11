"Unter uns"-Schauspielerin Valea Scalabrino posiert nackt im Playboy

Schauspielerin Valea Scalabrino zieht im "Playboy" blank – und das passend zum Jubiläum rund um die 7.000. Folge von "Unter uns". In der Daily schlüpft die 32-Jährige bereits seit zwölf Jahren in die Rolle der Ärztin Dr. Sina Hirschberger. Nun ziert sie das Cover der Dezember-Ausgabe des Männermagazins. "Ich wollte es einfach für mich machen, um mehr Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein zu bekommen", erklärt die gebürtige Berlinerin im Interview mit "Playboy". Die Fotos sehen Sie hier.

Ihr Shooting habe sie dazu motiviert, sich selbst etwas mehr mit Freizügigkeit im Privaten und Fotografie auseinanderzusetzen. "Ich habe wirklich Gefallen an sexy Fotos gefunden", freute sich Scalabrino. Ihre Aktbilder in der berühmten Herrenzeitschrift würden für sie eine neue Freiheit darstellen: "Ich wollte die Erfahrung mal mitnehmen, eine Grenze überschreiten und gucken, was passiert." Schließlich habe die Pandemie jeden in der Selbstentfaltung maßgeblich eingeschränkt. Vor allem ihre Work-Life-Balance habe sehr unter den Restriktionen gelitten. "Ich hatte das Gefühl, dass ich extremen Nachholbedarf hatte. Jetzt nutze ich die Freiheit in vollen Zügen", lässt sich die Schauspielerin zitieren.