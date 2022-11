"Aktenzeichen XY ... ungelöst": Rentner starb nach schwerer Misshandlung

Diesmal stehen Fälle im Zentrum, bei denen Gewalttäter besonders brutal vorgingen – bei hilflosen Senioren. So erfährt man vom bislang ungeklärten Überfall auf einen 86-Jährigen, der zuvor ein zurückgezogenes, bescheidenes Leben geführt hat. Mindestens ein Räuber dringt in sein Heim ein, überfällt den Rentner und misshandelt ihn so schwer, dass er in der Folge stirbt.