Geheimsache Katar: Wie bekam der Wüstenstaat die WM 2022?

Noch nie wurde im Vorfeld einer Weltmeisterschaft so wenig über Fußball gesprochen: Sich sonst aufdrängende Fragen nach der Form der deutschen Nationalmannschaft oder den Turnier-Favoriten rücken dieses Jahr in den Hintergrund. Stattdessen sind Fans gezwungen, sich in einem Spannungsfeld aus Moral und Fußballbegeisterung zu positionieren. Denn dieses Mal scheint alles anders: Die WM findet ab Mitte November im Wüstenstaat Katar statt, einem Ort ohne jegliche Fußballtradition, in dem es die Hälfte des Jahres zum Sporttreiben zu heiß ist. In erster Linie entbrannte jedoch Kritik an den dunklen Begleitumständen des Turniers: Zahlreiche Arbeiter aus Asien und Afrika wurden beim Bau der Stadien ausgebeutet und starben auf den Baustellen. Hinzukommt eine prekäre Menschenrechtslage.