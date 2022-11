Eddie Redmayne: "Ich stand so unter Druck wie noch nie"

Seine Wandelbarkeit kennt scheinbar keine Grenzen. Der britische Top-Schauspieler Eddie Redmayne verzaubert seit Jahren ein breites Publikum und überrascht immer wieder mit seinen Rollen. Nicht nur mit dem Transgender-Drama "The Danish Girl" sorgte er für Schlagzeilen – er ergatterte auch eine Oscar-Nominierung als "Bester Hauptdarsteller". Den begehrten Goldjungen entgegennehmen durfte der 40-Jährige derweil für seine Darbietung als Stephen Hawking in "Die Entdeckung der Unendlichkeit".

Gegenüber prisma verriet Redmayne, der aktuell im Film "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" bei Sky Cinema und auf WOW zu sehen ist: "Der Erwartungshaltung an mich selbst war damals schon hoch, weil ich eine reale Person verkörpern musste. Aber ich stand so unter Druck wie noch nie, weil ich wusste, dass Stephen den Film selbst sehen würde." Auch wenn der Zweifach-Vater weltweit als Ausnahmetalent gefeiert wird, scheint er trotz des Erfolges auf dem Boden geblieben zu sein.

Im Interview mit prisma erklärte er: "Ich war auch schon in der Schule immer der Typ, den man zu etwas ermutigen musste. Ich habe jemanden gebraucht, der mir sagt: 'Das würde zu dir passen!' Ich fand es schon immer interessanter, wenn andere Menschen etwas in mir herauskitzeln, das ich selbst nie für möglich gehalten hätte." Mit einem Lächeln ergänzte er: "Es geht mir noch heute so, wenn ich ein Drehbuch lese und sich plötzlich die bloße Vorstellung in Realität verwandelt. Wenn ich plötzlich beim Lesen eines Drehbuchs ein mulmiges Gefühl habe, weiß ich, dass es gut ist und dass ich die Rolle annehmen sollte."