Barbara Schöneberger musste ohne Jauch und Gottschalk auskommen

Von ihren Kollegen alleingelassen wurde am Samstag Barbara Schöneberger bei "Denn sie wissen nicht, was passiert". Immerhin bekam sie Unterstützung durch einen Ersatzmoderatoren.

Die RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" musste am vergangenen Samstagabend (5. November, auch bei RTL+ ) erneut ohne Günther Jauch (66) stattfinden. Der Moderator hat sich erneut mit dem Coronavirus infiziert - eine Situation, die den Zuschauerinnen und Zuschauern bekannt vorkommen dürfte...

Im April 2021 hatte sich Jauch erstmals mit dem Virus angesteckt und fiel auch damals bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" aus. "Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber immer, wenn es los geht mit 'Denn sie wissen nicht, was passiert', schaut bei mir das Coronavirus um die Ecke", sagte er in einer Video-Botschaft am Samstag. Weiter erklärte Jauch, dass er am Freitagabend schon auf dem Weg nach Köln gewesen sei "und da habe ich gemerkt: Da stimmt etwas nicht und zack".