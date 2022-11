"Schuberts Winterreise. Eine komponierte Interpretation" – Ballett-Premiere bei 3sat

"Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh' ich wieder aus" – mit diesen Versen beginnt Franz Schuberts Winterreise, komponiert im Februar und Oktober 1827, ein Jahr vor seinem Tod. Der wohl bekannteste Liederzyklus der Romantik zeigt in losen Bildern einen Müllergesellen, der in seinem Liebesschmerz hinauszieht in die Winternacht, getrieben von Einsamkeit und Todessehnsucht. Im Hintergrund schwingt aber auch die Kritik an politischen Zuständen und die Sehnsucht nach Freiheit mit.