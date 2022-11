"Harter Brocken: Das Überlebenstraining" – Kritik zum ARD-Film heute

Bei einem Survival-Training geht es für Ermittler Frank Koops tatsächlich ums nackte Überleben – denn zwei seiner Mitstreiter entpuppen sich als Spione. Sechter Teil der Krimi-Reihe "Harter Brocken".

Harter Brocken: Das Überlebenstraining Krimi • 05.11.2022 • 20:15 Uhr

Zwar ist Frank Koops (Aljoscha Stadelmann) grundsätzlich nicht der emotionalste Typ, aber Freude über ein Geburtstagsgeschenk sieht definitiv anders aus. Polizei-Kollegin Mette (Anna Fischer) schickt ihn gemeinsam mit Kumpel und Postbote Heiner (Moritz Führmann) in die Wildnis: Ein Survival-Training in den Wäldern des Harz' steht an, und widerwillig schließen sich die beiden einer geführten Gruppe an. Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen: Die Teilnehmenden Alex (Sabrina Amali) und Tom (Hassan Akkouch) – es sind nicht ihre echten Namen – nutzen das Überlebenstraining nur als Tarnung. Sie sind Militärspione – und für Frank und Heiner geht es plötzlich im wahrsten Sinne des Wortes ums Überleben.

Der sechste Fall der beliebten ARD-Krimireihe "Harter Brocken: Das Überlebenstraining" bringt Agententhriller-Flair in den beschaulichen Harz, auch vereinzelte Mystery-Elemente finden Platz. Sonst setzt der kurzweilige Film von Regisseurin Buket Alakuş (Buch: Benjamin Hessler) ganz auf das Erfolgsrezept der "Brocken"-Reihe, die ohne Heimattümelei auskommt: Wenige Figuren und eine entschlackte Handlung sollen für Spannung sorgen, lakonische Dialoge für die nötige Lockerheit. Mit dieser Mischung lockte die zuletzt ausgestrahlte Folge "Der Waffendeal" im Mai 2021 7,26 Millionen Fernsehende am Samstagabend vor die Bildschirme. So viel, wie seit der Premierenfolge aus dem Frühjahr 2015 nicht mehr.

In Koops neuem Fall entwickelt sich also ein Nervenspiel zwischen dem dichten Geäst des Harz-Waldes. Denn trotz des schlechten Empfangs erhält der Polizist einen Fahndungshinweis und weiß fortan, dass Alex und Tom, die eigentlich Zarah und Adam heißen, nicht die sind, für die sie sich ausgeben. Für ihr Ziel, eine Mini-EMP-Waffe außer Landes zu schmuggeln, gehen sie über Leichen. Koop kommt die knifflige Aufgabe zu, die anderen, völlig ahnungslosen Teilnehmenden zu retten und das Verbrecher-Duo dennoch aufzuhalten. Es gelingt ihm, dank dem "Geist des Waldes" Dominik (Lion Russell Baumann) – ein esotherischer Spinner, der im Wald lebt -, eine SOS-Nachricht abzusetzen, doch er muss Zeit gewinnen.

Survival als Zeitvertreib Wie gewohnt, überzeugt Aljoscha Stadelmann in seiner Rolle des unaufgeregten Ermittlers. Dafür, dass er diesmal als Geisel herhalten muss, erscheint er sogar etwas zu ruhig. Seine Fähigkeiten werden unterschätzt, dabei hat der alte Fuchs immer noch ein Ass im Ärmel. Seine beiden Gegenspieler sind gänzlich anders gezeichnet. Während Sabrina Amali Zarah als glaubwürdig-ambivalente Frau verkörpert, gibt Hassan Akkouch als Adam den aufbrausenden Hitzkopf, der vor nichts zurückschreckt. Zunächst bleibt ihr Handeln nebulös, erst spät werden die Motive ihrer Aktion gelüftet.

Ein Highlight ist einmal mehr der liebenswürdig-einfältige Heiner, dessen Verpeiltheit immer wieder für heitere Momente sorgt. Besonders gut kommt sein Wesen bei den Sticheleien mit Survival-Expertin Martina zur Geltung. Auf die Frage des Guides, wer denn Erfahrung mit Messern hat, präsentiert die nervige Fachkundige eine Klinge, die Crocodile Dundie stolz machen würde. Der Postbote hält dagegen. Er habe auch ein Messer gehabt, das war "teilweise aus Metall, sogar" – offensichtlich ein Schweizer Taschenmesser.

Gegen Ende des Films erhält dann noch die Moral Einzug. Dabei wird jedoch eine interessante Sicht auf die Dinge herausgearbeitet: So wird berechtigterweise infrage gestellt, warum Menschen in einem Land wie Deutschland ins "Überlebenstraining" gehen, im Regelfall ohne sich ernsthaften Gefahren auszusetzen. Denn während in anderen Regionen der Welt täglich ums Überleben gekämpft wird, simuliert man hierzulande lediglich einen spaßigen Survival-Trip, in dem sich steife Bürohengste für ein Wochenende wie taffe Naturburschen fühlen dürfen.

Das Gespann aus Regisseurin Buket Alakuş und Autor Benjamin Hessler zeichnet mit "Der Goldrausch" für einen weiteren Film der "Harter Brocken"-Reihe verantwortlich. Anfang Oktober starteten die Dreharbeiten.

Harter Brocken: Das Überlebenstraining – Sa. 05.11. – ARD: 20.15 Uhr