"Die Spiegel-Affäre": Kritik zum Film auf 3sat

Parallel zur Kuba-Krise, die den gesamten Globus so nah an eine nukleare Katastrophe heranführt wie nie zuvor, spitzt sich 1962 auch der Kampf Augstein gegen Strauß zu: Unter dem zweifelhaften und von Strauß initiierten Vorwurf des Landesverrats wurde die Spiegel-Redaktion am 26. Oktober 1962 besetzt und Rudolf Augstein, der sich in der Wohnung seiner Geliebten Maria Carlsson (Nora von Waldstätten) versteckte, per Haftbefehl gesucht. Auch Redakteur Conrad Ahlers (David Rott), dessen akribisch recherchierter Artikel "Bedingt abwehrbereit" über Schwachstellen der Bundeswehr die Eskalation der Auseinandersetzung Medium gegen Staatsmacht auf die Spitze trieb, wurde an seinem Urlaubsort durch spanische Polizisten verhaftet.