1. FC Köln - OGC Nizza: Wer überträgt heute? Wer kommentiert?

Fünf Jahre nach der letzten Europapokalsaison – die für den 1. FC Köln mit dem Aus in der Gruppenphase und dem Abstieg endete – sind die "Geißböcke" wieder in einem internationalen Wettbewerb. Nach Platz sieben in der Bundesliga und den erfolgreichen Play-offs steht der Verein in der Gruppenphase der noch recht neuen Europa Conference League. Wer die Spiele der Kölner überträgt, erfahren Sie hier.